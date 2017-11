„Rozstřikování vody je jediným způsobem, jak snížit nebezpečnou úroveň znečištění,“ uvedlo ministerstvo životního prostředí. Podle toho se úkolu ujmou hasičská vozidla. Nejmenovaný zdroj dodal, že pomohou i vodní děla pořádkových sil, používaná k rozhánění davů. Jak velká část městské aglomerace, kde žije 22 miliónů lidí, bude pokryta, není známo.

Dillí po většinu týdne halil smogový oblak. Již ve čtvrtek město vyhlásilo kvůli znečištěnému ovzduší pohotovost. Do konce týdne byly uzavřeny školy a platí i zákaz vjezdu nákladních automobilů a stavebních prací. O víkendu byla zrušena velká část kulturních a hudebních akcí.

Indický Dopravní úřad omezuje vjezdy osobních automobilů podle čísel značek. Jeden den na silnice smějí vozy se sudými značkami a druhý den vozidla s lichými. Podle BBC ale v Dillí toto opatření v minulosti mělo jen omezený efekt.

Indická metropole se potýká s nesnesitelným smogem.

Obyvatelé Dillí na Twitteru proto toto opatření kritizují jako zbytečné, pouze symbolické gesto. Ekologické organizace pak v této souvislosti hovoří o frašce, uvedla BBC.

Bringing back odd even scheme to check pollution is classic Indian tokenism; patient dying of cancer, apply band aid! #OddEven

Agree. Impulsive short term decisions wont solve any pupose. #Oddeven this time seems tokenism. https://t.co/JbQW173bhq

Podle agentury AP lidé v ulicích už běžně nosí několikavrstvé roušky. Jeden z nich netajil hněv nad tím, že nemůže bezpečně dýchat a že ho pálí oči a v krku. „Čistý vzduch je základní lidské právo,“ řekl.

Ve městě se hromadí objednávky na čističky vzduchu a filtrační masky. „Umístil jsem v domě šest čističek vzduchu a zavřel všechna okna, ale oči mi pořád slzí,“ postěžoval si jeden místní obchodník.

Till there is no solid action taken to fix stubble burning, vehicle and industrial pollution,Cracker-ban, odd-even remain as the easiest quick fix solutions 😕@ArvindKejriwal #IWantToBreathe#OddEven pic.twitter.com/ByEJka6lBP