Ještě ve čtvrtek poradce Kremlu Jurij Ušakov říkal, že se dojednávají detaily schůzky, nakonec to na žádné oficiální setkání nevypadá.

„Setkání nebylo nikdy potvrzeno a žádné se neuskuteční kvůli konfliktům na obou stranách,“ řekla před přistáním hlavy USA ve Vietnamu Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

I když se oficiální schůzka neuskuteční, není podle Sandersové vyloučeno krátké neformální setkání.

#UPDATE Trump will not hold a meeting with Putin on the sidelines of APEC summit in Vietnam, White House says https://t.co/F9HwQE14RM pic.twitter.com/CUKKwCXfgY