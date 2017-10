„Tohle je somálské 11. září. Muž, kterého jsme zatkli, se přiznal. Je hrdý na to, co udělal. Řekl, že to bylo pro džihád,” uvedl podle listu nejmenovaný somálský činitel. Muž byl zadržen v automobilu plném výbušnin, se kterým se pokoušel projet do města.

Podle dalšího bezpečnostního představitele byly výbušniny schované pod rýží, cukrem a dalším zbožím. Projel s ním jedním kontrolním stanovištěm sedm kilometrů od Mogadiša. Řidič byl nakrátko zadržen, ale zaručili se za něj místní obchodník a kmenový vůdce.

Těžce zranění při výbuchu v Mogadišu

FOTO: Farah Abdi Warsameh, ČTK/AP

Podobně se zřejmě dostal do města i řidič s autem, které zabíjelo. Podle zdrojů blízkých vládě byl jeho kamión zastaven na kontrolním stanovišti, aby byl prohledán, ale řidič náhle šlápl na plyn a prorazil bariéru. Pak vybuchl. Naneštěstí vedle stála cisterna s palivem, která také explodovala.

Podle jednoho západního experta bylo cílem útoku ministerstvo zahraničí a milice zřejmě netušila, jak silná bude exploze.

Zrádce v bezpečnostních složkách

Vyšetřování se nyní soustředí na to, jak se auta s výbušninami mohla dostat do střeženého města a zda náhodou neposkytoval atentátníkům pomoc někdo z bezpečnostních složek

Spolubojovníkům zadrženého se podle listu The New York Times podařilo se dvěma dodávkami plnými trhavin projet několik bezpečnostních stanovišť, „což vyvolalo otázky, zda agenti Aš-Šabábu nepronikli do bezpečnostních složek”.

„Nikdo o tom nechce mluvit, částečně proto, že nelze určit rozsah (narušení složek),” řekl odborník na africkou politiku z univerzity v britském Warwicku profesor David Anderson. „Je ale poměrně rozšířený názor, že většinu somálských orgánů a institucí Aš-Šabáb infiltroval,” dodal.

Exploze způsobila značné škody

FOTO: Feisal Omar, Reuters

Somálská bezpečnost je v posledních měsících pod velkým tlakem a oslabily ji vnitřní rozepře, tvrdí analytici. Jen několik dní před sobotními výbuchy rezignovali bez jakéhokoli vysvětlení ministr obrany Abdirashid Abdullahi Mohamed a vrchní velitel armády generál Mohamed Ahmed Jimale.

„Neustále slýcháme o třenicích uvnitř bezpečnostních sil,” řekl rozhlasové stanici Hlas Ameriky ředitel sekce Mezinárodní krizové skupiny pro Africký roh Rashid Abdi. „Takže je dost pravděpodobné, že v důsledku krize došlo k významnému pochybení,“ dodal.

Kvůli síle exploze se spekuluje i o použitých výbušninách. Podle některých zdrojů šlo o vojenské trhaviny od afrických sil Amisom, které se pokoušejí udržet klid v zemi, ale Aš-Šabáb často útočil s úspěchem na jejich základny.

Boj Aš-Šabábu za právo šaría



Aš-Šabáb bojuje proti somálské vládě od roku 2007 s cílem zavést v zemi islámské právo šaría. Mogadišo zažívá obvykle jeden až dva velké bombové atentáty měsíčně.

Pozice Aš-Šabábu dokázaly somálské síly ve spolupráci s vojáky Africké unie a za zvýšeného úsilí USA v první polovině letošního roku značně oslabit, avšak v posledních týdnech se radikálům podařilo část ztraceného území získat zpět. Aš-Šabáb nekontroluje žádná velká města, avšak drží rozsáhlé území na jihu země, kde může operovat poměrně volně. Navíc v den bombového útoku v somálské metropoli obsadili teroristé obec Bariire, vzdálenou jen 50 kilometrů od Mogadiša.

Koalice armád „bojuje proti partyzánským jednotkám, které jsou mimořádně pohyblivé, operují na obrovském území, kterému nikdo nevládne, takže si mohou dělat co chtějí a v čase, který si sami zvolí,” vysvětlil deníku The Washington Post analytik spolupracující s Minnesotskou univerzitou a také Mogadišskou univerzitou Abdi Ismail Samatar.