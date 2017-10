Hiroši Kawahito pracoval na stavbě nového stadiónu v Tokiu, který má za tři roky hostit olympijské hry a jehož výstavba začala opožděně, takže na něm nyní pracuje zhruba tisíc dělníků bez ohledu na víkendy nebo svátky.

Mladý dělník zmizel počátkem března v horách a o měsíc později bylo nalezeno jeho tělo. Vedle něj ležel vzkaz, v němž mladík psal, že „dosáhl své fyzické i mentální hranice“ poté, co o měsíc dříve odpracoval 190 hodin a 18 minut přesčasu.

Vládní inspekční úřad nyní potvrdil, že příčinou jeho úmrtí bylo přepracování a psychické onemocnění v jeho důsledku, takže jeho rodina má nárok na odškodnění, napsal britský server Japan Times.

Firma Sanshin, pro kterou Kawahito pracoval, oznámila, že je tragédií zarmoucena a udělá „vše pro to, aby pracovní prostředí pro své zaměstnance zlepšila“.

Přesčasy jsou normální



Lidé v Japonsku běžně pracují desítky hodin měsíčně přesčas a vláda jen loni uznala smrt z přepracování u 16 pracovníků ve stavebnictví.

Minulý týden vzbudilo pozornost zveřejnění případu 31leté reportérky televize NHK Miwy Sadové, jež před čtyřmi lety zemřela na selhání srdce poté, co za měsíc na pracovišti strávila 159 hodin navíc a měla jen dva dny volna. [celá zpráva]

Před pěti dny také soud v Tokiu nařídil největší reklamní firmě v Japonsku Dentsu Inc. pokutu půl miliónu jenů (téměř sto tisíc korun) za to, že nechala své zaměstnance pracovat dlouho přesčas. Už loni v prosinci odstoupil ředitel firmy poté, co spáchala sebevraždu mladá zaměstnankyně, která za měsíc odpracovala přes sto hodin navíc.