Pětadvacetiletá Belle Gibsonová si v Austrálii získala proslulost tvrzením, že porazila rakovinu mozku s pomocí přírodních léčiv a výživy. Na základě toho spustila úspěšnou aplikaci a napsala kuchařku, ale později byla nucená přiznat, že si diagnózu vymyslela.

Už v březnu shledal soud Gibsonovou vinou z pětinásobného porušení zákona na ochranu spotřebitele. Nyní padl rozsudek.

Internetové impérium



Gibsonová si vybudovala doslova impérium na sociální síti díky tvrzení, že se rakoviny zbavila pomocí ájurvédské léčby, kyslíkové terapie a stravy bez lepku a rafinovaných cukrů.

Její aplikace a kniha, obojí nazvané The Whole Pantry (Celostní spižírna), vydělaly 420 tisíc australských dolarů, tedy necelých 7,3 miliónu korun. Gibsonová tvrdila, že z této sumy část poukáže několika charitám. Poté, co peníze nedorazily tam, kam slibovala, začal její příběh praskat a nakonec musela přiznat, že její tvrzení bylo lživé.