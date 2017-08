Strana LKP, což je přejmenovaná strana Sanjuri sesazené prezidentky Pak Kun-hje, uvedla, že návrat amerických taktických jaderných zbraní je důležitý kvůli vytvoření „jaderné rovnováhy“ s Pchjongjangem.

Odstraněny byly na základě deklarace z roku 1991, ve které se obě Koreje zavázaly, že poloostrov bude bezjaderný. KLDR však od té doby vyvinula vlastní jaderné zbraně, které i otestovala.

LKP se pro rozmístění rozhodla poté, co tuto ideu odmítli demokraté. Předseda demokratické většiny v parlamentu Wu Won-šik vysvětlil, proč je proti. Podle něj by to mohlo „udělat z jaderného statutu severu jasnou věc“. Domnívá se, že z tohoto „požadavku by mohl těžit Sever“.

„Jestliže (takto) uznáme Sever jako stát vyzbrojený jadernými zbraněmi, ten se pak de facto stane jadernou mocností,“ prohlásil. Současně se obává, že by dislokace amerických jaderných zbraní v Jižní Koreji mohla vyvolat negativní reakce Ruska a Číny.