Po rozpadu SSSR se Ukrajina, tehdy třetí nejsilnější jaderná mocnost světa, zavázala v roce 1994 předat atomovou výzbroj Rusku. „USA, Británie a Rusko se naopak zavázaly zaručit suverenitu a hranice Ukrajiny. Přesto si Moskva vzala Krym a na východě vypukla vzpoura. Elita v Pchjongjangu si ťuká na čelo, když o tom vypráví. Smlouvy o odzbrojení jsou podle ní leda tak pro hlupáky. S něčím takovým si na ně nikdo nepřijde,“ upozornil list.

Deník připomněl, že už v roce 2002 tehdejší šéf Pentagonu Donald Rumsfeld prosazoval projekt pod kódovým označení Oplan 5027. Počítalo se v něm s úderem gigantických bomb, které dokážou zničit bunkry hluboko pod zemí, na severokorejský jaderný program.

„Nezničitelná”



„Avšak KLDR má přes osm tisíc podzemních vojenských zařízení, a pokud se připočtou ještě ta průmyslová, dojdeme ke zjištění, že ještě jedna Severní Korea je ukryta pod povrchem. Nezničitelná,“ shrnul list The Times of Japan.

Podzemní továrny i velitelská stanoviště se budovaly už za korejské války, kdy KLDR čelila velkým bombardovacím ofenzívám sil OSN vedených Spojenými státy. Shozeno na ni bylo přes 635 000 tun bomb včetně 32 000 tun napalmu, uvedl Charles Armstrong ve studii The Destruction and Reconstruction of North Korea 1950-1960.