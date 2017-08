Skončete s hrozbami, jinak bude válka, apelují USA na Kima

Americká vláda neusiluje o změnu režimu v Severní Koreji. V pondělí to podle serveru BBC prohlásil ministr zahraničních věcí USA Rex Tillerson. Washington vyslal nové ujištění do Pchjongjangu poté, co Severní Korea s druhým testem mezikontinentální balistické střely prokázala pokrok ve vývoji raket. Americký prezident Donald Trump kvůli němu nevylučuje ani variantu preventivního útoku.