„Hledáme stále další lidi,“ řekl Rahangdale.

V domě žilo dvanáct rodin, sdělil mluvčí aglomerace Vidžaj Chavale. Spodní patro, kde působila pečovatelská služba, byla naštěstí prázdná. Na místě podle něj zasahovalo dvě stě záchranářů.

„Ráno to bylo chaotické. Lidé křičeli, běhali okolo. Místní potvrdili, že viděli, jak se chvíli před zřícením budova otřásala. Jsou incidentem zděšeni,“ prohlásil místní policejní inspektor S. Gandote. „Ráno to byl několik hodin zmatek, ale teď je to pod kontrolou,“ dodal pro CNN.

Záchranáři odstraňují trosky budovy v Kalkatě

FOTO: Bikas Das, ČTK/AP

Příčina pádu čtyřicet let starého domu zatím není známa, v Indii se však zřítilo mnoho budov kvůli špatné kvalitě použitého betonu nebo přetížení základů, když se dostavovala další patra.

V úterý se částečně zřítil dům v Kalkatě. Tato neštěstí jsou častější v době monzunových dešťů, které právě panují.