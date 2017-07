Žena podle policie letos odcestovala do Číny. Policie chce vyšetřit, co Lim v nedávné době dělala, a vyslechnout její známé. Pokusí se zjistit, zda do KLDR odešla dobrovolně, anebo byla v Číně unesena.

Někteří severokorejští uprchlíci přišli s hypotézou, že mladá žena mohla být unesena na hranicích mezi Čínou a KLDR, když se pokoušela ze Severu dostat své příbuzné, napsal list Korea Times.

Severokorejský voják na hranici s Jižní Koreou.

FOTO: Ahn Young-joon, ČTK/AP

Na jihu se vše poměřuje penězi



Na videu umístěném na oficiálním severokorejském webu Uriminzokkiri se žena představuje jiným jménem.

Říká, že po návratu zase žije s rodiči a svůj pobyt v Jižní Koreji přirovnává k peklu. Říká, že ji do Jižní Koreje nalákala představa, že „se dobře nají a vydělá spoustu peněz”. Tvrdí také, že na Jihu se vše poměřuje penězi, s nimiž sotva vycházela a že byla v několika televizních pořadech donucena očerňovat KLDR.

Za poslední desetiletí utekly z autoritářské KLDR do Jižní Koreje desítky tisíc lidí a podle jihokorejské vlády se jich od roku 2012 vrátilo zpět na sever pouze 25.