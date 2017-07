Teroristé přijdou o jeden z komunikačních kanálů, šifrovací síť Telegram je odstřihne

Šifrovací mobilní síť telegram uzavře veškeré kanály spojené s teroristy. V neděli to uvedl její zakladatel Pavel Durov. Oznámil to jen krátce na to, co indonéská vláda oznámila, že přístup k síti z bezpečnostních důvodů zablokuje.