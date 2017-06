Těla byla objevena, když se armáda při vyčišťovací operaci přiblížila ke zničené čtvrti Gadungan. „Jsme přesvědčeni, že vyzvednuté mrtvoly patří bezbranným civilistům, zavražděným teroristy skupiny Maute a Abu Sayyafa,“ řekl podle listu The New York Times generál Rolando Bautista. „Je to ukázka jejích brutality. Chladnokrevně zabili nevinné civilisty,“ dodal.

Civilní záchranář Abdul Azis Lomondot agentuře Reuters nález částí lidských těl potvrdil. Mluvčí armády Ja-Ar Herrera dodal, že těla byla objevena na dvou místech, na jednom jich bylo 12 a na druhém pět, uřezání hlav ovšem nepotvrdil.

Filipínský prezident Rodrigo Duterte

FOTO: Romeo Ranoco, Reuters

Příslušník filipínské policie označuje dům v osvobozené čtvrti, který je bezpečný.

FOTO: Jorge Silva, Reuters

„Všechno, co umí, je jen zabíjet a ničit, zabíjet nejbrutálnějším způsobem,“ řekl prezident Roberto Duterte, když přebíral útočné a dalekonosné pušky darované Čínou pro boj s radikály u Marawi.

„Baví je stínat lidi před kamerami,“ dodal a slíbil zničit radikály v Marawi. Upozornil, že se Filipíny nyní potýkají s „velmi nebezpečnou situací“, protože se mladí muslimové inspirovali „masovým šílenstvím“ Islámského státu.

Filipínský letoun OV-10A Bronco shodil bomby na radikály.

FOTO: Jorge Silva, Reuters

Dým po náletu na Marawi

FOTO: Jorge Silva, Reuters

Operace s cílem osvobodit Marawi, jehož se Islámští radikálové ze skupiny Maute a Abu Sayya zmocnili 24. května, trvají už 37 dní. Vyžádaly si životy 71 příslušníků armády a bezpečnostních sborů. Zabito bylo podle filipínských vládních zdrojů i 299 radikálů. Z města uteklo na 246 tisíc lidí.

Podle armády drží radikálové, jichž je ve městě ještě asi 150 až 200, také několik desítek rukojmí, kterých se zmocnili na začátku čtvrtého květnové týdne. Unesen byl i katolický kněz.[celá zpráva]

Exploze bomb shozených na radikály ve městě Marawi

FOTO: Jorge Silva, Reuters

Filipínský voják bojující u Marawi s automatem

FOTO: Jorge Silva, Reuters

Tisková agentura Amak napojená na Islámský stát zveřejnila záběry, jak lidé prosí o život a říkají, že budou sťati, jestliže filipínská armáda neskončí s nálety.

Armáda při osvobození Marawi nasadila turbovrtulová letadla OV-10A Bronco určená pro boj s teroristy i proudové letouny. [celá zpráva]

Radikálové se rozhodli zaútočit na město Marawi, když filipínské ozbrojené síly zahájily operaci s cílem dopadnout vůdce teroristické skupiny Abu Sayyafa Isnilona Hapilona. Ten se pak obrátil na spřízněnou skupinu Maute a společně zaútočili na Marawi, kde vztyčili černé vlajky Islámského státu. [celá zpráva]