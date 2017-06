Červený kříž mluvil o nejméně 24 mrtvých s tím, že se očekává nárůst jejich počtu. Podle obyvatel čtvrti na severovýchodním předměstí Tripolisu začalo moře těla vyplavovat o víkendu.

Za poslední dny rovněž narostl počet lidí, které hlídky pod vedením italských lodí zachránily. Jen za uplynulé dva dny bylo ve Středozemním moři zachráněno na 8500 migrantů, kteří se snažili dostat z Afriky do Itálie.

Nehoda jednoho z jejich plavidel se stala osudná třem dalším lidem. „Navzdory veškeré naší snaze zemřeli tři lidé z potopeného gumového člunu,” uvedli představitelé nevládní organizace Jugend Rettet.

Itálie se v letošním roce potýká s nebývale vysokým počtem migrantů. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo letos do Itálie přes Středozemní moře už více než 71 000 běženců, což je téměř o čtvrtinu více než ve stejném období loni.

Hromadný příliv migrantů z Afriky do Itálie nastal poté, co EU loni uzavřela dohodu s Tureckem. Díky ní se téměř zastavil proud lidí prchajících do Evropy přes Turecko a Řecko z Blízkého východu. V roce 2015 jich touto trasou přišel do Evropy více než milion.