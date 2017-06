Severokorejský velvyslanec v Indii Kje Čchun-jong v rozhovoru vysílaném ve středu řekl: „Za jistých okolností jsme ochotni jednat o zmrazení jaderných testů nebo testů raket.”

Velvyslanec také naznačil, za jakých okolností by mohl Pchjongjang jednat o tomto tématu: „Například, kdyby americká strana dočasně nebo trvale zastavila velká, rozsáhlá vojenská cvičení, my bychom je také dočasně zastavili. Pojďme hovořit o tom, jak vyřešit korejskou otázku mírově.”

Čínský návrh

Peking přišel před několika měsíci s ideou, že by Severní Korea pozastavila testy svých zbraní výměnou za to, že by se USA přestaly účastnit každoročních velkých manévrů s jihokorejskými silami a snížily by počet svých vojáků v Korejské republice. Spojené státy to odmítly, ale Čína se plánu nevzdala. [celá zpráva]

V posledních týdnech je oživován, nejdříve ze strany nového jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, který v úterý v rozhovoru pro televizi CBS řekl, že zmrazení by mohlo být cestou k dalším rozhovorům, při nichž by se mohlo „dosáhnout úplné likvidace severokorejského jaderného programu“.

Ve středu plán zopakovali čínský ministr zahraničí Jang Ťie-čchi a generál Fang Feng-chuej, když se sešli s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem a ministrem obrany Jamesem Mattisem.

Američtí ministři zahraničí a obrany Rex Tillerson (vpravo) James Mattis

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Oba američtí představitelé jej však odmítli s tím, že nemíní zmírnit vojenský a ekonomický tlak na Severní Koreu, a to ani výměnou za severokorejské moratorium na testy. Místo toho Tillerson a Mattis veřejně naléhali na Číňany, aby zvýšili svůj tlak na Pchjongjang.

„Čína chápe, že Spojené státy vidí Severní Koreu jako největší bezpečnostní hrozbu,“ řekl Tillerson novinářům po schůzce s čínskou stranou, na níž se jednalo o bezpečnosti. „Zopakovali jsme Číně, že má diplomatickou odpovědnost za vyvinutí většího ekonomického a diplomatického tlaku na režim, jestliže chce předejít další eskalaci v regionu.

USA ve slepé uličce

Podobně jako Trumpovi předchůdci teď současný americký prezident poznává, že Čína tvrdě oponuje opatřením, která by vážně destabilizovala Severní Koreu a mohla vést k jejímu zhroucení, což by znamenalo, že by do Číny zamířily milióny severokorejských uprchlíků, nebo k pohlcení KLDR Jižní Koreou.

Snahou Číny je podle listu The New York Times získat čas a uchovat status quo pomocí rozhovorů o případném zmrazení testů.

Spojené státy vidí ve zmrazení past, do které upadly už předchozí vlády. Severní Korea pokračovala ve vývoji jaderných zbraní utajeně, i když se za vlády Billa Clintona dosáhlo dohody o moratoriu. To pak padlo na vlády George Bushe. Po konci Bushovy éry byla dojednána další dohoda, kterou záhy Severokorejci opět porušili.

Tillerson naposledy ideu moratoria zamítl při letošní návštěvě Jižní Koreje. Podobnou dohodu však experti na Koreu jako třeba bývalý ministr obrany William J. Perry doporučují, protože je to jediné řešení, jak získat čas, než KLDR otestuje mezikontinentální balistickou raketu. Pchjongjang už oznámil, že její vývoj je u konce. Podle expertů může být za dva tři roky použitelná. [celá zpráva]

Mnoho jiných řešení není, uvedl list. Další sankce vůči čínským bankám a firmám, které nadále obchodují s KLDR, by vedly k obchodní válce. I omezený útok na severokorejská zařízení by vedl k vojenské odvetě ze strany KLDR proti Soulu. A jen málo amerických představitelů je ochotno uznat KLDR jako jadernou mocnost.

Bílému domu proto nezbývá, než dál tlačit na Čínu.