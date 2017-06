Australská vláda se vyplacením odškodného, které hodlá poskytnout jako mimosoudní vyrovnání, vyhne přelíčení před nejvyšším soudem státu Victoria. Ten se měl ve středu zabývat žalobou, kterou na australskou vládu v zastoupení podalo 1905 lidí. Ti byli do tábora na ostrově Manus umístěni v letech 2012 až 2016. Dohromady mají protinožci vyplatit 70 miliónů australských dolarů, což je v přepočtu více než 1,2 miliardy korun.

Australská vláda se drží ostré protiimigrační politiky a na australskou pevninu nepouští žádné migranty. Ty, kdo se do tamních výsostných vod dostanou nelegálně, vyprovodí do utečeneckých táborů na ostrovech Nauru a Manus. V těchto detenčních centrech jsou migranti drženi do té doby, než je vyřízena jejich žádost o azyl. To může trvat měsíce až roky.

Metoda odstrašování funguje



Canberra si za svůj nesmlouvavý postoj vysloužila kritiku zahraničních vlád i Spojených národů. Nezdá se však, že by na své imigrační politice hodlala něco měnit. Metoda odstrašování totiž zřejmě funguje, konstatovala BBC. Australský premiér Malcolm Turnbull v úterý oznámil, že uplynulo tisíc dní od chvíle, kdy se naposledy povedlo někoho propašovat na australskou pevninu.

Otázka je, co budou protinožci dělat s migranty v detenčních centrech. Středisko na ostrově Manus by mělo být uzavřeno v říjnu letošního roku. Spojené státy sice ještě pod vedením bývalého prezidenta Baracka Obamy přislíbily migranty převzít, současný šéf Bílého domu Donald Trump ale úmluvu kritizoval. Je tedy otázka, zda ji bude ochoten dodržet.