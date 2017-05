Chua Chaj-feng podle CLW v utajení vyšetřoval pracovní podmínky v továrně na obuv v provincii Ťiang-si v centrální Číně. Jeho manželka uvedla, že úřady jej v úterý zatkly a obvinily z tajného nahrávání rozhovorů v podniku. Ale nebyla s to získat žádné informace o dalších dvou aktivistech jménem Li Čao a Su Cheng.

Aktivisté podle CLW od března shromažďovali důkazy, že továrny skupiny Chua-ťien v Kan-čou v Ťiang-si a v Tung-kuan u Kantonu na jihu země nutí zaměstnance k přesčasům za plat menší, než je zákonem stanovená minimální mzda, což měly zamaskovat falešné výplatní pásky.

Od založení CLW před 17 lety „jsme vedli spoustu podobných vyšetřování, ale neměli jsme žádný problém,“ řekl agentuře AFP ředitel organizace Li Čchiang, podle kterého jsou obvinění vznesená na adresu aktivisty v provincii Ťiang-si neopodstatněná. „Teď je to poprvé, co vyšetřujeme dodavatele Ivanky Trumpové, a tak je možné, že to s tím souvisí,“ dodal.

„Vyzýváme prezidenta Trumpa a Ivanku Trumpovou, jakož i značky, které jsou s ní spojeny, aby se zasadili o osvobození našich spolupracovníků,“ prohlásil.

Bílý dům i značka Ivanka Trump mlčí



Značka Ivanka Trump odmítla vyjádření, zatímco Bílý dům a právní zástupce Ivanky Trumpové se ještě nevyjádřili, poznamenala agentura Reuters a dodala, že otázky na čínskou policii zůstaly bez odpovědi a mluvčí čínského ministerstva zahraničí uvedla, že o dané věci nic neví, a další vyjádření odmítla.

Ivanka Trumpová, stejně jako její otec, pro kterého pracuje jako poradkyně, ujišťuje, že řízení svých firem předala svým blízkým, aby se kvůli práci v Bílém domě vyhnula obvinění ze střetu zájmů.

„Ivančina značka by měla okamžitě přestat spolupracovat s tímto dodavatelem a Trumpova vláda by měla změnit současnou politiku a vytknout Číně porušování lidských práv,“ uvedla mluvčí ústředí demokratů Adrienne Watsonová podle agentury AP. Ivanka se podle ní musí rozhodnout, zda může ignorovat zjevný pokus čínské vlády umlčet vyšetřování ohledně vykořisťování pracujících.

Nejednoznačný Trumpův vztah k Číně

Trump ve volební kampani obviňoval Čínu, že „ukradla“ milióny pracovních míst ve Spojených státech, ale jeho rodině to nestačilo k tomu, aby se zřekla služeb této „dílny světa“, poznamenala AFP a dodala, že Trumpovy vztahy nabyly pozoruhodně na vřelosti od chvíle, kdy na začátku dubna hostil ve své luxusní rezidenci na Floridě čínského prezidenta za přítomnosti Ivanky a jejího muže Jareda Kushnera. Ten je považován za jednoho z nejbližších poradců prezidenta.

Značka Ivanky Trumpové nevyrábí v Číně přímo, ale svěřila většinu své výroby podnikům, které v Číně šijí oblečení, obuv či kabelky. Továrny skupiny Chua-ťien vyrábějí obuv také pro firmy, jako je Coach, Nine West, Karl Lagerfeld či Kendall Kylie.

Na počátku května Ivančin manžel Jared Kushner a jeho rodinná realitní firma vyvolaly rozruch, když jeho sestra Nicole Kushnerová Meyerová zmínila bratrovo jméno během schůzky s čínskými investory v Pekingu, od kterých se snažila získat 150 miliónů dolarů (více než 3,5 miliardy Kč) na projekt luxusních bytů v New Jersey. Nabádala také investory, aby těžili z kontroverzního vízového programu, který umožňuje získat stálý pobyt v USA, proslulou „zelenou kartu“, výměnou za nejméně půlmiliónovou investici (asi 11,8 miliónu Kč). Rodina Jareda Kushnera se pak musela omluvit.