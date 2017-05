„Tam nahoře to začíná být vážný problém. Opakovaně jsem slyšel od expedičních skupin, že jejich kyslíkové lahve zmizely, a to může ohrozit život zvláště pro ty, kteří už vypotřebovali to, co si nesli nahoru, ale ještě nejsou na vrcholu, anebo když plánují použít připravené lahve při sestupu,“ potvrdil serveru BBC šerpa Nima Tendži.

Horolezci potvrzují krádeže na sociálních sítích. „Dalších sedm lahví s kyslíkem z našich zásob se ztratilo,“ napsal na Facebooku minulé pondělí vedoucí jedné výpravy Tim Mosedale. Stalo se to ve čtvrtém výškovém táboře v úseku South Col ve výšce 7900 metrů, tedy v takzvané zóně smrti, kde už lidský organismus nedokáže obnovovat svoje síly a energii čerpá jen ze zásob.

Generální tajemník Nepálské národní asociace horských průvodce Phurba Namgyal BBC potvrdil, že krádeže pod Everestem jsou stále častější. „Stává se to trendem. Co chcete dělat, když zloději zničí zámky na stanu a seberou kyslíkové lahve, jídlo a dokonce plyn na vaření? Lezci se kvůli takovým incidentům museli vracet, aniž by vystoupali na vrchol,“ řekl.

Obchod kvete



Šerpové tvrdí, že žádný zloděj dosud nebyl přistižen. Současně uvádějí, že ukradené lahve jsou stále častěji snášeny zpět do základního tábora, kde se objeví v prodeji. V základním táboře jsou stovky lidí – nepálská vláda letos vydala téměř 400 povolenek k výstupu, přičemž je nutné připočítat další stovky šerpů, takže obchod v táboře kvete.

Nepálské úřady o problému vědí a podle BBC připravují zpřísnění pravidel požadujících po každém lezci, aby ho doprovázel šerpa, který zajistí dostatek kyslíku, léků i jídla.