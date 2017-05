Jedna z pasažérek, Evgenia Zibrovová, zveřejnila video, na němž je vidět chaos na palubě boeingu a lidé ležící v uličce. „Velký počet vzduchových kapes hodinu před přistáním vedl ke zlomeninám, vnitřním a vnějším krvácením. Mnoho lidí ze zadní části letadla si rozbilo nos, někteří si zřejmě zranili páteř. Děti mají modřiny, lidé ztráceli vědomí. Naštěstí stále žijeme. Aeroflote, pomoz těmto lidem,“ citovala Zibrovovou média.

NEWS Turbulence leaves 20 with serious injuries on Aeroflot flight https://t.co/tgmZ8Zb3Cz pic.twitter.com/1KJJCJtZZ5