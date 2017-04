Čínské pozemní síly i těžké bombardéry schopné nést střely s plochou dráhou letu byly ve středu uvedeny do stavu pohotovosti, uvedla televize CNN s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany. Podle něj to ukazuje, že čínská armáda je připravena na vývoj v Severní Koreji zareagovat. Spojené státy podle jeho slov zjistily, že byl uveden do stavu nejvyšší pohotovosti nezvykle velký počet čínských letadel.

Severokorejská hranice s Čínou a Ruskem

FOTO: Mapy.cz

V jihokorejských médiích se objevila zpráva, že Čína přemístila k severokorejským hranicím 150 tisíc vojáků.

Podle amerického představitele vyhlášení pohotovosti souvisí se snahou „snížit reakční dobu na eventuální dění v Severní Koreji“. To by mohlo vyústit v ozbrojený konflikt, uvedla televize. Zmínila také, že se Peking bojí pádu režimu v Pchjongjangu jak kvůli vlně uprchlíků, tak kvůli možnému sjednocení s Jižní Koreou, která je blízkým spojencem USA. Čína je proti americké vojenské přítomnosti v Korejské republice a kritizuje, že tam Spojené státy rozmisťují protiraketový systém THAAD.

„Nikdo si nemyslí, že Číňani budou vojensky tlačit na Severní Koreu nebo dostanou její režim do kolen, ale strategie vypadá, že Čína hledá víc než cokoli jiného politické řešení,“ řekl vysoký představitel americké administrativy. Spojené státy tlačí na Čínu kvůli KLDR, protože 85 procent severokorejského obchodu probíhá s ČLR.

Přesun ruských sil na Dálném východě

Deník The Daily Telegraph ve čtvrtek napsal, že obyvatelé ruského Dálného východu hlásí, že od víkendu míří k severokorejské hranici velké vojenské konvoje. Na videonahrávce místního zpravodajského webu DVHab.ru je zachycen vlak s 12 pásovými vozidly a protiletadlovým systémem Tor. Souprava projížděla Chabarovskem a mířila k Vladivostoku.

„Tohle je třetí vlak s vojenskou technikou, který jsme tady od rána viděli,” říká místní obyvatel na videu a pokračuje: „Vypadá to, že něco posílají k severokorejské hranici.” Podle zpráv serveru Vostok Media byla přeprava těžké vojenské techniky, jako jsou obrněné transportéry a vrtulníky, vidět o víkendu také na dálnici z Chabarovsku do Vladivostoku.

Mluvčí ruské armády Alexandr Gordějev prohlásil, že se jednalo o součást „rutinních vojenských manévrů”. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl zprávy o přesunech ruské techniky a vojáků k hranicím KLDR komentovat. „Nasazování ruských vojáků v rámci Ruska není veřejnou záležitostí,” řekl Peskov podle agentury RIA.

Obava jihokorejských politiků z amerického úderu

Konzervativní kandidát na jihokorejského prezidenta Ju Song-min, nominovaný stranou Bareun (nově vzniklá pravicová strana poslanců původně ze strany Sanjuri, kteří se postavili proti odvolané prezidentce Pak Kun-hje), dal v pátek najevo obavy z případného amerického preventivního úderu na severokorejská jaderná zařízení. Souhlasil by s ním v případě, že by aktuálně hrozil severokorejský jaderný útok.

„Jestliže by existovaly jasné signály, že sever na nás zaútočí jadernými střelami, musíme jednat a provést preventivní protiúder. Pokud by americký prezident Donald Trump volal po preventivním úderu, aby KLDR nemohla vyvíjet své jaderné zbraně nebo rakety, tak by řekl tvrdé ne,” řekl.