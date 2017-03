Malajsijské úřady v sobotu oznámily, že velvyslanec Kang bude vyhoštěn kvůli tomu, jak se severokorejská diplomacie k události postavila. Velvyslanec má na opuštění země 48 hodin.

Laboratorní rozbory prokázaly, že Kim byl zavražděn zakázanou chemikálií VX. Jed mu do obličeje vetřela žena, která k němu v letištní hale přistoupila zezadu a nakrátko mu zakryla dlaněmi oči.

Malajsijci útočnici a její společnici zatkli. Obě tento týden stanuly u soudu a vyslechly si obvinění, za které jim hrozí trest smrti. [celá zpráva]

Prý to byl jen infarkt



Severokorejský režim odmítá, že by měl s úmrtím Kima co do činění. Jeden zástupce režimu se vyjádřil v tom smyslu, že šlo o běžný infarkt. KLDR už dříve žádala o okamžité vydání těla mrtvého a bránila se nařízené pitvě. Není známo, že by tělo někdo z příbuzných formálně identifikoval.

Malajsie v pátek propustila jednoho z původně podezřelých, 45letého Severokorejce Ri Čong-čola. Muž byl vyhoštěn. Po příjezdu na severokorejskou ambasádu v Pekingu v sobotu prohlásil, že v Malajsii obchodoval a nedělal nic nekalého. Malajsijské úřady obvinil ze spiknutí a z toho, že ho vydíraly, aby z něho dostaly přiznání. [celá zpráva]