Muži na videu slíbili, že po svém návratu z bojů v Iráku rozpoutají Ujguři v Číně násilí: „Vy Číňané, kteří nerozumíte tomu, co lid říká! Jsme vojáci chalífátu a přijdeme vám to vysvětlit jazyky našich zbraní, prolijeme potoky krve a pomstíme utlačované.”

Vypadá to, že se jedná o první přímou hrozbu Islámského státu Číně, řekl agentuře AFP expert na Ujgury obývanou provincii Sin-ťiang Michael Clarke z Australské národní univerzity. „A je to také poprvé, co se ujgursky mluvící radikálové přihlásili k Islámskému státu,“ dodal s tím, že Čína je nyní cílem verbálních útoků džihádistů.

Video dále zachycuje výcvik mladých Ujgurů, kteří se učí bojovému umění i zacházení se zbraněmi. Pak brutálně zavraždí údajné informátory nepřítele.

Na videonahrávce jsou i záběry pravděpodobně ze západu Číny, které ukazují čínskou pořádkovou policii, jak hlídkuje u mešit a tržišť a zatýká lidi. Jiný záběr zachycuje čínskou vlajku v plamenech.

Přehlídka čínských milicí v ujgurské oblasti Sin-ťiang

FOTO: China Stringer Network, Reuters

Video bylo zveřejněno v pondělí, kdy Čína uspořádala v Kašgaru v provincii Sin-ťiang přehlídku deseti tisíc příslušníků bezpečnostních sil.

Peking obviňuje ujgurské separatisty z násilí v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a varuje před jejich napojením na světové džihádistické skupiny. Menšina vyznávající islám si stěžuje na omezování své víry a kultury a na rozpínavost většinového čínského etnika Chanů. Podle Ujgurů je počínšťování hlavní příčinou nepokojů.

Podle amerických expertů je v řadách IS asi stovka Ujgurů. Ujguři byli také zapleteni do novoročního atentátu v istanbulském klubu Rein.