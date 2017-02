Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) si i nadále stojí za svým návrhem, že by lidé s vyššími příjmy měli platit vyšší daně. V Otázkách Václava Moravce v České televizi však již skálopevně nestál za hranicí cca 50 000 Kč, od které by se měla... Celý článek Daňové trumfování. Vyšší daně by mohly být klidně až od 80 000 korun, couvl Sobotka»