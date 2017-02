Siao Ťien-chua podniká v pojišťovnictví a obchoduje s nemovitostmi, uhlím i cementem. Jeho majetek se odhaduje na 40 miliard jüanů, tedy zhruba 145 miliard korun.

Deník New York Times o něm v roce 2014 napsal, že pomáhal rodině čínského prezidenta Si Ťin-pchinga zbavit se části majetku.

Chinese billionaire Xiao Jianhua abducted from Four Seasons Hotel in Hong Kong by Chinese public security agents https://t.co/Qx5nbIItHL — Ben Bland 白杰明 (@benjaminbland) 31. ledna 2017

Miliardáře podle listu Financial Times unesla čínská policie.

Siao Ťien-chua má kanadské občanství a kromě toho vlastní diplomatický pas karibského ostrovního státu Antigua a Barbuda. V hotelu Four Seasons v Hongkongu už nějakou dobu žil. Kamerové záznamy z chodeb hotelu ukázaly, že ho odtamtud odvedla skupina mužů v civilním oblečení a Siao se nevzpíral.

Čínská policie ze zákona nemá pravomoc k zásahům v Hongkongu.

Vyjádření na internetu záhy zmizela



Siao podle úřadů překročil hranice do Číny v pátek. Ve středu se pak na profilu jeho firmy na sociální síti objevily dvě zprávy, v nichž popíral, že by byl unesen. Tvrdil, že se léčí v zahraničí. Dodával ještě, že nikdy neudělal nic, co by poškozovalo vládnoucí Komunistickou stranu Číny, ani nespolupracoval s opozičními silami nebo organizacemi.

Později oba záznamy zmizely. Někdo si však následně dal tu práci a zaplatil celou stránku v hongkongských novinách, na níž oba příspěvky přetiskl i s údajným Siaovým podpisem.

Siaova vyjádření se objevila v celostránkovém novinovém inzerátu.

FOTO: Bobby Yip, Reuters

Nebylo by to poprvé, kdy by takto z Hongkongu někdo zmizel a objevil se v pevninské Číně v rukou policie. Před dvěma lety se to stalo pěti knihkupcům vydávajícím také literaturu kritickou vůči vládě v Pekingu.