Na záběrech je vidět, jak pilot s letadlem klesal, poté zatočil prudce doleva a zřítil se do vody.

„Levým křídlem chytil hladinu, letadlo narazilo do vody a rozlomilo se,“ citovala agentura Reuters výpověď jednoho ze svědků.

Záchranné jednotky se na místo dostaly během několika minut, dvojici v letadle už ale pomoct nedokázaly. Organizátoři následně z úcty k obětem ohňostroj zrušili.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Trosky letadla v řece. Zdroj: Reuters

Australská média uvedla, že pilotem byl 52letý Peter Lynch, který byl zkušeným pilotem – létat začal před 25 lety. V letadle s ním byla jeho 30letá kamarádka Endah Cakrawatiová.

Policie začala už ve čtvrtek s vyprošťováním trosek stroje.

„Naším cílem je dostat letadlo co nejdřív z vody, abychom mohli zahájit vyšetřování a v nadcházejících měsících zjistit, co se stalo a jak se to stalo,“ uvedl v pátek k nehodě policejní komisař Stephen Brown.