Tři vysoké školy ruší kvůli koronaviru výuku

ČZU přistoupila ke dvoudennímu přerušení výuky kvůli pedagogovi, u něhož byla nákaza potvrzena. Studenti a pedagogové, kteří s ním přišli do styku, zůstanou dva týdny v domácí karanténě.

Nakažený profesor přišel do styku s dvěma desítkami studentů a 24 kolegy

K jednodennímu přerušení výuky se v pondělí rozhodly i Strojní a Elektrotechnická fakulta ČVUT. Důvodem je to, že kolega zmíněného profesora z ČZU byl minulý týden u státních zkoušek v budově ČVUT, kterou fakulty sdílejí.

Posluchači mají studovat formou samostudia doma. Opatření ve snaze zabránit šíření viru platí do 15. března, s možným prodloužením dle dalšího vývoje. Uzavřená bude i studentská menza, knihovna, studovny a počítačové učebny. Studenti by měli vstup do kampusu výrazně omezit.