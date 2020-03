ON-LINE: V Německu skokově přibylo lidí s koronavirem

Až to sem přijde, ven nevyjdu. V Itálii to šlo rychle, vysvětlují lidé velké nákupy

11:55 - Olomoucká krajská hygienická stanice zřídila kvůli obavám lidí z nákazy novým typem koronaviru speciální telefonní infolinku 585 719 719, bude v provozu až do odvolání denně od 09:00 do 19:00. V kraji v neděli končí jarní prázdniny.

11:52 - Austrálie oznámila první úmrtí v zemi na nový typ koronaviru. Obětí nákazy se stal 78letý muž, který byl do Austrálie evakuován z výletní lodi Diamond Princess, jež byla počátkem měsíce umístěna do karantény u japonských břehů. Svou první oběť koronaviru ohlásilo v neděli také Thajsko, informovala agentura Reuters.

Z vojenského letiště Praha Kbely odletěl v neděli časně ráno armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu. Letoun do Číny veze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky pro boj s novým typem koronaviru. Na pekingském letišti by měl přistát v pondělí, vzápětí se vrátí zpět do České republiky.