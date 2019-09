Zemřel východoněmecký kosmonaut Sigmund Jähn

V šestadvaceti letech byl vybrán do čtyřletého studia na Vysoké vojenské akademii J. A. Gagarina, po návratu do NDR však dále působil jako stíhač. V roce 1976 byl v rámci projektu Interkosmos vybrán mezi kosmonauty z východoevropských zemí, kteří měli letět do vesmíru se svými sovětskými kolegy na palubách sojuzů. Prvním z nich byl Vladimír Remek, který odstartoval 2. března 1978. [celá zpráva] Jähn letěl do kosmu o půl roku později.