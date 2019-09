Šestapadesátiletý Andreas V. půjde na 13 let do vězení. Foto: Profimedia.cz

Šestapadesátiletý Andreas V. půjde na 13 let do vězení. Foto: Profimedia.cz

Za zneužívání dětí v německém kempu jdou dva muži na 13 a 12 do vězení

Nejzávažnější případ sexuálního násilí na dětech v historii Severního Porýní-Vestfálska je u konce. Zemský soud v Detmoldu poslal šestapadesátiletého Andrease V. na 13 let do vězení a čtyřiatřicetiletého Maria S. na 12 let. Oba muži roky sexuálně zneužívali děti a mladistvé v kempu Eichwald ve městě Lügde.