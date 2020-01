Za vše může Meghan, Harry je v jejím vleku, tvrdí odborník na britskou monarchii

„Odpověď na otázku, kdo může za současnou krizi v britské panovnické rodině, je naprosto jasná. Je to práce Meghan a Harry je v jejím vleku. Kvůli tomu se ocitl uprostřed bouře,“ tvrdí Vickers. Vzhledem ke své profesi úzce spolupracuje s královskou rodinou.

Harryho zná od útlého dětství a nyní se prý nestačí divit, jak se změnil. „V loňském roce jsem se s Harrym několikrát viděl. Vypadá tak nešťastně, tak nepříjemně. Býval člověkem plným života, který nezkazil žádnou legraci. To je ale minulost,“ řekl.

Meghan, která je v současné době v Kanadě, se schůzky svolané královnou Alžbětou neúčastnila. Podle Vickerse je to ideální situace, aby královna i její syn Charles zjistili, „jak to s Harrym doopravdy je“.

„Aby si s ním promluvili a zjistili, co si myslí a co doopravdy chce. Otázkou je, zda ví, co chce,“ řekl Vickers. Šance na smíření rodiny vzhledem k Meghanině nepřítomnosti jsou velké, věří historik.