Musel jsem ji dodělat. Vrah od synagogy v Halle před soudem šokoval cynickým líčením střelby

Ženu nejprve střelil do zad. „Nemohu za to, že se ke mně otočila zády,“ prohlásil. Poté odešel, ale zase se k ní vrátil a bezvládně ležící ženu opět střelil. „Pokud něco děláte, musíte to dodělat!“ Kdyby ji nezastřelil, „všichni by se mu smáli“, řekl. Narážel tak na skutečnost, že útok na synagogu přenášel živě na internet.