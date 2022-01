Ve Španělsku hořel domov pro seniory. Šest obětí a 15 zraněných

Tři muži ve věku 67, 79 a 85 let zemřeli na místě, stejně jako tři ženy ve věku 78, 89 a 95 let, uvedla televize RTVE. Do nemocnic bylo převezeno 15 lidí, většina z nich kvůli tomu, že se nadýchali kouře. Požár se podařilo dostat pod kontrolu krátce po jedné ráno.