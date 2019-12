V uprchlickém táboře na Lesbu uhořela Afghánka

Otci se podařilo z domku vynést nemluvně a dvě děti ve věku tři a pět let. Při pokusu zachránit manželku ale zkolaboval, když se nadýchal kouře. Mrtvé tělo ženy se našlo až poté, co se hasičům podařilo požár zlikvidovat.

Řecko se letos opět stalo hlavní vstupní branou pro uprchlíky a migranty mířící do Evropy. Do poloviny listopadu se letos přes moře dostalo do Řecka přes 53 000 lidí, ve stejném období loni to bylo necelých 29 000 osob.