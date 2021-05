V Tatrách utratili medvědici s mládětem

„Mladí humanisté by si měli nastavit zrcadlo. Naše pohodlnost nám mnohdy nedovolí zamyslet se nad důsledky našeho jednání. To znamená, že například u Sliezského domu jsou otevřené dva velké kontejnery s odpadky. Nedivím se, že tam medvědice s mláďaty šla,“ řekl Majko.

Ředitel TANAP konstatoval, že k usmrcení došlo maximálně humánně. „Je to ponaučení pro nás všechny. Pokud by se člověk dostal do střetu s medvědicí s mláďaty, mohla by zareagovat velmi ostře,“ upozornil. Odchyt nepřicházel v úvahu, protože zoologické zahrady už další medvědy nepřijímají, ochranáři byli proto nuceni přistoupit ke zmíněnému řešení.