V Německu zjistili, proč některé vakcíny způsobují trombózy. A přišli s řešením

Podle profesora Rolfa Marschalka z Goetheho univerzity ve Frankfurtu je u AstraZeneky a J & J na vině aplikovaná metoda tvorby vakcíny, která používá adenovirový nosič. Ten má v sobě části RNA viru, a když pronikne do buněk, ty začnou produkovat protilátky. Modernější mRNA vakcíny od Moderny a Pfizeru/BionTechu tyto nosiče nepoužívají, a proto se u nich podobné nežádoucí účinky neobjevují.

Podle studie, která ještě nebyla podrobena oponentuře, je problém v tom, že adenovirový nosič se dostává přes membránu nejen do buňky, ale nakonec i do jejího jádra. „Životní cyklus adenoviru zahrnuje infikování buněk,“ uvedli vědci.

„Adenovirová DNA se dostává do jádra a dochází k přepisu genů. A právě tady leží problém – část virové DNA není optimalizovaná na to, aby se přepisovala v jádru,“ dodali vědci. V něm se s-protein, jímž se koronavirus navazuje na napadenou buňku, spojuje s jinými a tyto zmutované proteiny, které proudí v těle, mohou v ojedinělých případech způsobit trombózy.

Profesor Marschalek uvedl, že vakcíny by měly být pozměněny, aby tento vzácný vedlejší účinek nezpůsobovaly. Listu The Financial Times řekl, že experti J & J jsou s jeho týmem už v kontaktu a „pokoušejí se vakcínu optimalizovat“.