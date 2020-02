V izolovaném hotelu na Tenerife, kde zůstává šestice Čechů, mají další nakažené

Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.