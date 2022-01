V Evropě přibývá států, které pískají konec pandemie. Česko přešlapuje

Česká vláda zatím nestanovila žádný konkrétní cíl, který by měl být splněn, aby bylo možné další rozvolnění proticovidových opatření. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden jen odhadl, že by současný systém testování měl trvat do poloviny nebo konce února. O dalších opatřeních se má rozhodnout až v době, kdy začne epidemie covidu způsobená variantou omikron klesat.