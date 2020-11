Útočníka z Vídně propustili, protože se účastnil programu deradikalizace a obalamutil úředníky

Dvacetiletý Kujtim Fejzulai, který v pondělí večer zastřelil ve Vídni čtyři lidi a dalších 22 zranil, byl propuštěn loni na začátku prosince z vězení, protože se zapojil do programu deradikalizace a dokázal obalamutit úředníky, když je přesvědčil, že se vzdal radikálních názorů. Odsouzen byl za to, že chtěl s dalšími radikály odjet do Sýrie bojovat v řadách Islámského státu.