Časopis Charlie Hebdo znovu otiskne karikatury proroka Mohameda

Při útocích před pěti lety zemřelo 17 osob včetně tehdejšího šéfredaktora Stéphanea Charbonniera a několika dalších redaktorů. Později v Paříži při střetu s policisty zemřeli rovněž hlavní pachatelé útoku, bratři Chérif a Said Kouachiovi a Amédy Coulibaly.

„Po útoku jsme často odmítali nabídky na vyobrazení Mohameda. Neměli jsme to zakázáno, ale chyběl nám dobrý důvod, který by měl smysl a přinesl něco do debaty,“ uvedla redakce ve svém editorialu s tím, že reprodukce Mohamedovy karikatury v den, kdy začne proces s obžalovanými, je nezbytná.