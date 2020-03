Turecko požaduje úpravu migrační dohody s EU

„Pokud se nám podaří dosáhnout dohody do 26. března, pak ji dostanou evropští lídři na stůl na summitu,” řekl Çavuşoglu agentuře Anadolu. Ten se má konat 26. a 27. března.

Ještě před summitem se uskuteční schůzka v Istanbulu, které by se měly kromě Turecka zúčastnit ještě Německo a Francie a možná i Velká Británie : „Sejdeme se v Istanbulu příští úterý,“ řekl podle listu Hürriyet turecký prezident Recep Tayyip Erdogan , když se vracel z pondělního jednání v Bruselu.

„Silně podporuji to, aby se dohoda EU s Tureckem dostala do nové fáze,” uvedla ještě předtím německé kancléřka Angela Merkelová .

Pondělní jednání EU a Turecka se uskutečnilo kvůli krizi na řecko-turecké hranici, u které se na turecké hranici nahromadilo několik desítek tisíc migrantů. Ti reagovali na turecké prohlášení, že jim úřady nebudou v cestě k hranici už bránit, i když to mají dělat na základě migrační dohody z roku 2016 výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval v pondělí Erdogana, aby uklidnil napětí na řecko-turecké hranici a přijal zpátky tisíce migrantů, kteří se od konce února snaží přes hranice Řecka dostat do Evropské unie. Týkat by se to podle něj mělo i migrantů, kteří přešli hranici na pevnině.