Teenageři mohou jít na Silvestra ve Štrasburku ven jen v doprovodu rodičů

Vedení Štrasburku, historické metropole Alsaska, vydalo pro teenagery zákaz vycházet ven bez rodičů během silvestrovské noci. Mladí ve věku od 13 do 16 let se nebudou smět venku sami pohybovat od 22:00 do 06:00, napsal server týdeníku Focus. Důvodem nejsou opatření proti koronaviru, ale obavy z porušování zákonů.