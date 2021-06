Teenager zabil své sestry, aby mu démon zajistil výhru v loterii

„Když byla prohledána ložnice obžalovaného, našla policie rukou napsaný dokument vypadající jako smlouva mezi obžalovaným a démonem, ve kterém mu sliboval obětovat ženy za to, že vyhraje v loterii a nebude podezřelý z žádného zločinu,“ uvedl žalobce Oliver Glasgow: „Vypadá to, že obžalovaný byl přesvědčen, že by jeho plán mohl vyjít. Po vražedných útocích na Bibau Henryovou a Nicole Smallmanovou si koupil několik losů a tři tikety schoval do smlouvy s ďáblem, kterou napsal.“