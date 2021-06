Svými 70 tipy FBI Němce zahltila

Operace Trojský štít: Policie se napíchla do tajné aplikace, pozatýkala stovky lidí po celém světě

Počátek nevídaného úderu na organizovaný zločin v Evropě, USA a Austrálii se datuje do března 2018. FBI uzavřela systém kanadské firmy Phantom Secure s téměř 20 tisíci uživateli šifrovaných telefonů a zatkla vedení společnosti za podporu obchodu s drogami.

Ti pak mohli proniknout do „stoprocentně zabezpečené komunikační sítě, kdykoli a kolikrát se jim zachtělo. „Agenti FBI v utajení dodali po celém světě 300 syndikátům 12 tisíc takových mobilů - dva tisíce dolarů (42 742 korun) za kus,“ zjistil list The Boston Globe. Za zmínku stojí bizarnost: daly se pořídit výhradně na černém trhu a zločinci za sebe ručili navzájem: pro přístup do mobilů se musel zadat kód od existujícího uživatele.