Středomoří si chce vynutit přerozdělování migrantů

Jedná se o druhý takový případ týkající se Salviniho působení ve funkci ministra vnitra, během kterého zakázal všem záchranným lodím z nevládních organizací vplout do italských přístavů. Za tato obvinění mu hrozí trest odnětí svobody až na patnáct let.

Britská vláda plánuje migranty do vyřízení jejich žádostí o azyl posílat do třetích zemí nebo do svých zámořských území, jako jsou Gibraltar nebo ostrov Man v Irském moři. Podle listu The Times kabinet Borise Johnsona tak chce odrazovat migranty.