PŘEHLEDNĚ: Jak evropské země bojují s drahou elektřinou. A jak si vede Česko?

O příspěvek může na úřadu požádat každá domácnost, které nestačí 30 procent příjmů (v Praze 35 %) na pokrytí nákladů na bydlení, přičemž do nákladů patří poplatky za energie, vodu nebo třeba i svoz odpadu. Žádosti mohou vyplnit i přes web energetickyprispevek.cz . Podle odhadů MPSV by mohlo letos na příspěvek dosáhnout 220 až 280 tisíc z celkem asi 4,5 milionu domácností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) také rozšíří dotační program Záruka, který pomáhá malým a středním firmám poznamenaným rostoucími cenami energií. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl šéf resortu Jozef Síkela (za STAN). Ministerstvo podle něj také zvažuje zřízení státního obchodníka s elektřinou.

Podle mluvčího českého ministerstva financí Weisse by ale Slováci mohli zmrazením cen porušit evropská pravidla. „Taková opatření je s ohledem na jednotný evropský trh s elektřinou předně potřeba posoudit z pohledu pravidel hospodářské soutěže a souladu s evropskou legislativou,” uvedl Weiss pro Novinky.

Také v sousedním Rakousku vládní opatření míří takřka na všechny. Rakouský kancléř Karl Nehammer na konci ledna oznámil kompenzaci 150 eur (asi 3700 korun) pro domácnosti s tím, že pomoc pro lidi v nouzi by mohla být až dvojnásobná. Alpská republika navíc uvažuje o daňových úlevách pro soukromý sektor, jakožto i o plošné úpravě daňové politiky.

V Německu , kde jsou ceny elektřiny nejvyšší v Evropské unii, vláda přijala již několik opatření a další zvažuje. Minulý rok spolková vláda snížila povinné odvody do fondů na obnovitelné zdroje z 6,5 na 3,72 eura za kWh. Navíc uvolnila 130 milionů eur na jednorázovou pomoc nízkopříjmovým domácnostem. Kromě toho německá vládní koalice i opozice mluví o dalším snížení ekologické daně.

Polsko sužuje kromě rostoucích cen také nejvyšší inflace za posledních dvacet let. Kromě systému nových daňových úlev a sociálních příspěvků proto polský premiér Mateusz Morawiecki v lednu letošního roku představil svůj „protiinflační štít”. Ten by měl podle bruselského ekonomické think-tanku Bruegel snížit DPH u potravin a hnojiv na nulu, u pohonných hmot na 8 % a u vytápění na 5 %. To vše prozatím na šest měsíců.