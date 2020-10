Spor o potraty otřásá Polskem

Tehdejší vláda premiérky Beaty Szydlové (PiS) prostřednictvím novely zákona požadovala v Polsku úplný zákaz interrupcí, a to v souladu s požadavky katolické církve, kterou vládní strana považuje za svého hlavního spojence.

Za umělé přerušení těhotenství podle navrhované právní normy hrozilo pět až deset let vězení ženám i lékařům, kteří by jim zákrok provedli. Jelikož ve stovkách polských měst tehdy proti návrhu radikálně vystoupili lidé nezávisle na vyznání, politické příslušnosti i věku a varovali, že pokud PiS zákon „protlačí“, do ulic jich vyjdou ne statisíce, ale několik milionů, strana Jaroslava Kaczyňského ustoupila.