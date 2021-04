Spojené království stojí za Českem, ujistil Londýn

Spojené království tak reaguje na události ze sobotního večera, kdy český premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem vnitra a zahraničí v jedné osobě Janem Hamáčkem (ČSSD) oznámili, že české bezpečnostní složky odhalily zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014.

Proč měli být Rusové zapojeni do exploze munice ve Vrběticích, není jasné. Spekuluje se ale o tom, že v něm měly být uskladněny zbraně určené pro bojiště na východě Ukrajiny nebo v Sýrii, kde se vojensky angažuje i Ruská federace. Podle informací Novinek šlo o bojiště na Ukrajině a Moskvě šlo o to vývozu zbraní do Donbasu zabránit.