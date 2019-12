Speciální stroj české firmy začne po víkendu rozebírat panelák v Prešově

Speciální technika české společnosti Cannoneer group se z Kladna do Prešova přesouvala rozložená na kamionech. Na česko-slovenskou hranici kolonu doprovázela česká policie, od hranic slovenští policisté. Bagr váží přes 200 tun a disponuje řadovým šestiválcovým motorem Cummins o výkonu 710 koní. Hydraulické kleště na teleskopickém rameni umožňují práce ve výši 68 metrů. Stroj bude při demolici stát od paneláků ve vzdálenosti 13 až 15 metrů. „Musím stát dál, aby to na mě nespadlo,“ vysvětlil strojník Jaroslav Němec.

K samotné demolici by měli přistoupit v pondělí a podle předběžných údajů by měla trvat tři až čtyři dny. „Zatím to nemůžeme přesně určit. Nikdo neví, v jakém stavu je ten vršek domu. Došlo tam k explozi, veškeré konstrukce jsou poničeny vysokou teplotou z požáru. Nikdo neví, co to může udělat,“ dodal Raszka.