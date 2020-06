Sovětský svaz nenapadlo Německo, ale hitlerovská Evropská unie, píší v Rusku

„Jen pět evropských zemí se oficiálně nepodílelo na tažení na východ. Švédsko, Švýcarsko, Portugalsko, Turecko a Španělsko (s to s velkou námitkou, protože španělská dobrovolnická Modrá divize bojovala s Rudou armádou a byla mnohokrát poražena a v roce 1943 rozpuštěna). Zbytek Evropy poslal své hordy a techniku s führerem,“ pokračoval plukovník.

Zcela vážně zmiňuje i jakousi „československou dobrovolnickou goralskou legii“, přitom v té době Československo neexistovalo, nacisté je zcela odmítali a goralové byli v Polsku. V generálním gouvernementu bylo v roce 1942 plánováno ustavení Goralische Freiwilligen Waffen SS Legion, do které bylo přijato asi 200 dobrovolníků, ale většina dezertovala nebo byla totálně nasazena, členy zbraní SS se stalo jen pár jednotlivců.

A co se týká protektorátu, až 5. března 1945 byla založena kolaborantská česká dobrovolnická svatováclavská rota, ale ta do vypuknutí pražského povstání nedokončila ani výcvik a přihlásilo se do ní všehovšudy 77 lidí. Plukovník zřejmě čerpal z ruské verze wikipedie, která ji spojuje s Československem stejně jako 24. horskou divizi SS „Karstjäger“, jež byla mezinárodní, ale žádní Čechoslováci v ní nebojovali.