Solidární Švédsko pošle chudým zemím milion dávek vakcíny od AstraZeneky

„V boji s pandemií musíme udělat vše, co je v našich silách, a to všude na světě. Sledujeme, jak pandemie ve světě řádí, lidé umírají a děti nechodí do škol,“ řekl v pondělí švédské televizi SVT ministr pro rozvojovou spolupráci Per Olsson Fridh s tím, že se jeho země chce zachovat solidárně.