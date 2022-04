Slovensko jedná s Ukrajinou o dodávce houfnic Zuzana, potvrdil ministr obrany

Slovensko jedná s Ukrajinou o dodávce samohybných houfnic Zuzana nebo o opravě poškozených bojových vozidel. V případě houfnic Zuzana by to byl na rozdíl od nedávno darovaného systému protivzdušné obrany S-300 prodej. V nedělním diskusním pořadu slovenské televize Za pět minut dvanáct to řekl ministr obrany Jaroslav Naď.